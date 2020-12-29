31 декабря парковки в Перми будут платными

31 декабря парковка в центре Перми будет платной. Об этом сообщил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис в ответ на пост депутата краевого парламента Олега Постникова в Facebook.

«Режим работы парковок определен решением Пермской городской думы — они бесплатны в выходные и нерабочие праздничные дни. Указ губернатора не устанавливает 31 декабря выходным днем (и не может устанавливать — это не входит в полномочия губернатора). Указ содержит рекомендации работодателям о введении выходного дня для работников конкретной организации. На другие вопросы указ губернатора не распространяется. Поэтому, в соответствии с действующими нормативными документами, парковки 31 декабря платные», — пояснил господин Кис.

Напомним, в конце прошлой недели губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, согласно которому, руководителям организаций и предприятий края, вне зависимости от формы собственности, рекомендовано сделать последний день года выходным, при этом сохранив средний заработок сотрудников.

Зона платной парковки в Перми охватывает кварталы между улицами Окулова, Крисанова, Пушкина, Комсомольским проспектом, между ул. Монастырской, Комсомольским проспектом, ул. Чернышевского и ул. Островского, а также кварталы по ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского, по ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской и почти всю территорию Разгуляя. Стоимость стоянки в этой зоне — 20 руб. в час.