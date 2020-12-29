В Ярославской области еще 191 человек заболел коронавирусом и двое умерли

В Ярославской области за последние сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались мужчина 1961 года рождения и женщин 1939 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе был выявлен 191 новый случай заражения COVID-19. За это же время 189 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 29 декабря, в регионе официально подтверждено 21917 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 20533 человека выздоровели. 179 пациентов умерли. В больницы госпитализирован 2051 человек, из них 826 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1225 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 10663 человека. На втором месте Рыбинск — 3157 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1295 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 152, 132 и 111 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2893 теста на COVID-19. На карантине находится 8120 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов