В Тюменской области пациентам с пневмонией будут компенсировать расходы на покупку лекарств

В Тюменской области пациентам с внебольничными пневмониями, включая переболевших COVID-19 жителей старше 55 лет или страдающих хроническими заболеваниями, будут полностью компенсировать расходы на лекарства. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Александром Моором, опубликовано на портале правовой информации.

Пациенты на амбулаторном лечении смогут компенсировать расходы на препараты в течение 30 дней со дня выписки из стационара.

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 23 049 случаев коронавируса. При этом 21 647 уже выздоровели, 194 пациента скончались.