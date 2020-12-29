В Самарской области в течение двух недель фиксируют рекордный суточный прирост зараженных COVID-19

В Самарской области в течение последних двух недель суточный прирост зараженных COVID-19 достигает или превышает 300. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в регионе выявили 307 новых случаев заражения COVID-19. В воскресенье, 27 декабря установлен новый рекорд по числу выявленных инфицированных за сутки (311). До 16 декабря прирост заболевших за сутки всегда был меньше 300.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 30485. Выздоровели 28078 человек, в том числе 251 за последние сутки. Умерли 566 человек, в том числе 26 пациентов за последние два дня.

По общему числу инфицированных Самарская область находится на четвертом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей.

Андрей Сазонов