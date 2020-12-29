В Башкирии прожиточный минимум пенсионеров повысился на 960 рублей

В Башкирии прожиточный минимум пенсионеров в 2021 году повысился на 960 руб. до 9605 руб. Соответствующее изменение в закон «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в РБ» подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Вице-премьер правительства республики Ленара Иванова в Facebook отметила, что в республике около 120 тыс. пенсионеров, у которых пенсия ниже прожиточного минимума. Им назначается федеральная социальная доплата к пенсии.

Влада Шипилова