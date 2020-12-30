8 января на стриминговом сервисе Apple TV+ выходит второй сезон сериала «Дикинсон», вольная экранизация биографии американский поэтессы XIX века Эмили Дикинсон с Хейли Стейнфилд («Железная хватка») в главной роли. Жанна Присяжная встретилась с актрисой и ее коллегами Анной Барышниковой («Манчестер у моря», «Воспитательница»), Джейн Краковски («Студия 30»), Эйдрианом Блейк Энско и шоураннером Аленой Смит, чтобы узнать, как актеры познакомились с творчеством Иосифа Бродского, чем занимались во время карантина и почему пекли пироги из кулинарной книги Эмили Дикинсон.

Главная американская поэтесса XIX века Эмили Дикинсон провела всю жизнь в изоляции, где написала более 1,8 тыс. стихотворений, которые были опубликованы только после смерти автора. Она не покинула родительский дом, предпочтя свою комнату известности и признанию. Во втором сезоне сериала Дикинсон пойдет речь об отношениях поэтессы со славой. Эта тема знакома и исполнительнице главной роли Хейли Стейнфилд, актрисе и певице с миллионной армией фанатов, которая уже в 14 лет получила номинацию на «Оскар». В сериале «Дикинсон» Хейли не только играет главную роль, но и выполняет роль исполнительного продюсера — вместе с создателем сериала Аленой Смит они упаковывают традиционный байопик в современную обертку. Так, в «Дикинсоне» герои могут оказаться на сеансе астрологии, на Vogue-балу, конкурсе по выпечке и йоге (версия из викторианской эпохи). В результате первый сезон получил премию Пибоди, а сам сериал — зеленый свет на съемки третьего сезона.

О том, как снимали новый сезон, изменятся ли вкусы зрителей после эпидемии коронавируса и почему 1850-е годы не так уж и отличаются от 2020-го, исполнители главных ролей рассказали в видеоинтервью «Коммерсантъ Стиль».

Беседовала Жанна Присяжная Монтаж Оля Краснова