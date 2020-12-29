COVID-19 обнаружен еще у 332 жителей Прикамья

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 29 973 человек. Суточный прирост инфицированных составил 1,1%.

По данным Роспотребнадзора, из новых заболевших — 128 мужчин, 204 женщины. Среди зараженных 31 ребенок. Из взрослого населения — 22 человека в возрасте 15–29 лет, 86 человек —30–49 лет, 113 человек — 50–64 лет и 80 человек старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение, 76 пациентов проходят его в больницах, 256 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 26 летальных случаев среди пациентов с COVID-19: 11 человек умерли непосредственно от инфекции, 15 — от сопутствующих заболеваний. Всего с начала распространения заболевания в регионе скончалось 1847 пациентов с подтвержденным коронавирусом (1112 человек — от COVID-19, 735 — от сопутствующих заболеваний).

Оправились от инфекции на сегодняшний день 23 954 жителя Прикамья.