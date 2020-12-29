Глава МЧС Татарстана предложил сократить новогодние каникулы

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Рафис Хабибуллин предложил сократить новогодние праздники. Об этом он заявил на брифинге в Кабмине республики.

«Мы за, мы за! Мы за, чтобы сократили выходные. В новогодние праздники мы наблюдаем резкий скачок пожаров, гибель людей. Люди отдыхают, бани топят. Когда люди находятся постоянно дома, чем-то надо заниматься, употребляют спиртные напитки», — отметил министр.

В этом году новогодние каникулы в Татарстане продлятся с 31 декабря по 10 января. Особый противопожарный режим действует с 20 декабря.

"Ъ-Казань"