В новогодние праздники поезд «Сочи» будет курсировать из Кисловодска в Гагру

До 9 января включительно из Кисловодска в Гагру будет ходить туристический поезд № 927/928 «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Состав отправляется в 17:15 и прибывает в Гагру на следующие сутки в 11:30. Из Гагры до 10 января включительно поезд будет отходить в 18:43 и приезжать в Кисловодск в 11:38 следующих суток. Остановки предусмотрены на станциях Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Белореченская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Цандрипшт.

Кроме того, с 29 декабря по 10 января в составе поезда от станции Роза Хутор будет ходить группа беспересадочных вагонов в Гагру.

Наталья Шинкарева