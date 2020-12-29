В Оренбуржье зафиксировали 180 новых зараженных COVID-19

В Оренбуржье зафиксировано 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Впервые с 16 декабря число выявленных случаев коронавируса в регионе за день достигло или превысило 180. Прирост числа зараженных остается на уровне 0,6%, что ниже общероссийского показателя.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 28379. Выздоровели 24842 человека, в том числе 173 за последние сутки. Умерли 334 человека, в том числе шесть пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на пятом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей.

Андрей Сазонов