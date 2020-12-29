Наибольший прирост больных COVID-19 зафиксирован в Хакасии

Наибольший прирост инфицированных коронавирусом на территории сибирских регионов фиксируют в Республике Хакасия. Об этом во вторник журналистам заявил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Хотя сегодня в Хакасии практически наибольший ежедневный прирост, ситуация в принципе управляемая. Нужно оценивать обстановку и принимать соответствующее своевременное управленческое решение в зависимости от того, как эта обстановка меняется»,— уточнил полпред.

По словам господина Меняйло, во время его ноябрьской поездки в регион, с помощью «ручного управления» удалось повысить количество тестирований с 700-800 до 2,6 тыс. выстроить маршрутизацию пациентов и решить проблемы с отложенными вызовами и отказами больным от госпитализации.

По данным регионального опрештаба на 29 декабря, всего на территории республики выявлено 17 250 случаев заражения COVID-19, выздоровело 13 897 человек.

Артем Шпек