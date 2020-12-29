Как сделать рекламу умной?

Спрос на интерактивное ТВ со стороны предприятий разных сфер экономики динамично растет. Бизнес все чаще воспринимает эту услугу как инструмент повышения выручки, лояльности клиентов и производительности труда сотрудников. Услуга «Конструктор рекламы» компании «Ростелеком» позволяет повысить эффективность сервисов IPTV и Smart TV благодаря демонстрации любого корпоративного контента компании-пользователя в любое удобное для нее время.



Бизнес включил ТВ

В прошлом году объем b2b-сегмента рынка интерактивного телевидения в России вырос на 13%, свидетельствует исследование аналитического агентства J'son & Partners. Для близкого к насыщению отечественного рынка связи это один из наиболее высоких показателей роста среди всех телекоммуникационных сервисов. Количество корпоративных пользователей IPTV достигло 105 тыс.

В 2019 году изменения в секторе IPTV для бизнеса были не только количественными, но и качественными. Ранее данная услуга распространялась в основном в сегменте HoReCa. В кафе и ресторанах, особенно относящихся к средней ценовой категории, демонстрация ТВ-контента посетителям уже давно стала обычной практикой. А для тематических заведений, например спортивных баров, наличие экранов, на которых транслируются матчи по различным дисциплинам, стало одним из факторов привлекательности для клиентов. В 2018 году эти тенденции подстегнула подготовка к Чемпионату мира по футболу.

В прошлом году главным драйвером роста проникновения IPTV в корпоративном секторе стал рост спроса со стороны предприятий различных сфер экономики на комплексные сервисы, объединяющие интернет-доступ, телефонную связь, облачное видеонаблюдение и телевидение. Поэтому самые сильные позиции на b2b-рынке интерактивного ТВ — у провайдеров, способных предоставить все эти услуги. По данным исследования J'son & Partners, крупнейшим игроком этого сектора на протяжении уже нескольких лет остается «Ростелеком», доля которого по итогам прошлого года составила около 36%.

Активное распространение IPTV за пределы сегмента HoReCa требует от операторов расширения функционала платного ТВ. Запросы клиентов становятся более разнообразными с точки зрения контента: если для фитнес-клубов показ в залах платных каналов может быть показателем статуса сам по себе, то в офисах высоким спросом пользуются каналы деловой тематики, а в образовательных учреждениях — познавательные. Букмекерские конторы и спортбары по понятным причинам интересуются в первую очередь выбором спортивных каналов, входящих в пакеты провайдера. Также телевизоры часто установлены в SPA-салонах, лобби отелей, на ресепшенах в медицинских и других организациях и т. д.

Сам себе конструктор

Превращение IPTV в бизнес-инструмент компаний из самых разных сфер экономики привело к тому, что пользователи данной услуги стали предъявлять к ней дополнительные требования помимо разнообразия контента. Главными из них стали гибкость и эффективность. Например, в практике ПАО «Ростелеком» был пример IPTV-проекта для крупного промышленного предприятия, руководство которого хотело иметь возможность программировать переключение каналов на телевизорах, установленных в заводской столовой. В начале дня на них демонстрируются новостные каналы: они, с одной стороны, позволяют сделать работу сотрудников столовой менее монотонной, а с другой — не слишком их отвлекают от подготовки к скоплению работников предприятия в обеденное время. На перерыве клиент планировал показывать обедающим сотрудникам корпоративный контент: видео о достижениях компании, новых проектах и т. п.

Чтобы предоставить бизнес-абонентам IPTV или Smart TV возможность гибкого управления функциями интерактивного ТВ, «Ростелеком» запустил сервис «Конструктор рекламы». Он позволяет через специальный интерфейс не только переключать каналы, но и блокировать их переключение с самих видеоустройств, при необходимости останавливать и вновь начинать показ контента, повышать или снижать уровень громкости, а также загружать собственные видеоролики. Представители «Ростелекома» отмечают, что последняя функция вызвала у пользователей активный интерес, поскольку показ собственного видеоконтента может значительно повышать продажи дополнительных товаров и услуг.

«Пандемия увеличила требовательность предпринимателей к цифровым продуктам, в том числе это коснулось и телевидения,— говорит директор продуктового офиса «Телевидение для бизнеса» ПАО «Ростелеком» Михаил Попов.— “Конструктор рекламы” позволяет бизнесу привлечь новых клиентов, а также увеличить средний чек благодаря размещению собственных рекламных роликов».

Представители провайдера подчеркивают, что у пользователя есть возможность показывать собственный видеоконтент без ущерба для основной ТВ-трансляции. То есть ни спортивный матч, ни деловая передача, ни научно-популярный фильм прерываться не будет: корпоративные ролики можно встроить на место рекламных блоков или между программами. Благодаря использованию «Конструктора рекламы» для их демонстрации можно выбрать любое время, например период, в который в торговом зале, ресторане, фитнес-центре, приемной и т. д. собирается максимальное количество посетителей. Это увеличивает эффективность демонстрации корпоративного видеоконтента.

«Фактически это личный кабинет, через который пользователь может продемонстрировать любое изображение: профессионально снятый видеоролик, написанное от руки и сфотографированное объявление и т. д.»,— говорит директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

Не только продажи

Директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков отмечает, что увеличение выручки за счет дополнительных продаж — не единственное преимущество, которое «Конструктор рекламы» обеспечивает своим пользователям. Этот сервис также помогает продвижению бренда и ценностей компании среди клиентов и сотрудников.

Особую ценность в настоящее время это имеет для небольших предприятий, считает руководитель направления «Интерактивное телевидение для юридических лиц» компании «Ростелеком» Анастасия Лабудина. «Именно малый и средний бизнес стал наиболее пострадавшим сегментом экономики в период пандемии,— объясняет она.— Наши новые цифровые сервисы и решения провайдера направлены на то, чтобы помочь этому сектору преодолеть экономический кризис».

По данным исследований «Ростелекома», показ рекламных роликов на экранах в заведениях общепита увеличивает количество импульсивных заказов на 80%. В торговых залах магазинов обращают внимание на видеоконтент 80% покупателей; о возможности того, что реклама окажет воздействие на их решение о покупке, говорят 45% из них.

Использование новых технологий для коммуникаций не только с клиентами, но и с сотрудниками в нынешнее время стало обязательным условием развития любого бизнеса, уверен директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин. По данным компании, показ корпоративного видеоконтента в офисах способствует повышению вовлеченности персонала в деятельность компании и росту лояльности работников. Благодаря этому производительность труда повышается в среднем на 20%.

Легкий старт

Начать использовать сервис «Конструктор рекламы» могут как компании, уже подключившие IPTV или Smart TV «Ростелекома», так и новые абоненты этой услуги. В первом случае достаточно уже существующей на предприятии инфраструктуры интерактивного ТВ: ни дополнительное оборудование, ни внесение инсталляционных платежей не потребуется. Необходимо только подать заявку через личный кабинет клиента на сайте провайдера или в офисе «Ростелекома».

Новые абоненты могут заказать услугу «Конструктор рекламы» в составе сервиса интерактивного телевидения IPTV или Smart TV. Представители компании подчеркивают, что бизнес-версия Smart TV отличается от бытовой. Она предусматривает использование специальных телевизоров с повышенными яркостью экрана (этот показатель, по данным опросов, заметно повышает долю посетителей, которые замечают видеорекламу), сроком службы и вандалоустойчивостью.

В настоящее время «Ростелеком» не взимает абонентскую плату за использование услуги «Конструктор рекламы». По словам Михаила Попова, такие условия обслуживания провайдер планирует сохранить до конца пандемии коронавируса. В будущем абонплата составит 300 руб., 600 руб. или 1,2 тыс. руб. в месяц на одно устройство в зависимости от пакета телеканалов, который подключит абонент.