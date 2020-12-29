НАО ФК «Кубань» вернуло в конкурсную массу 90 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными сделки, по перечислению ООО Управляющая компания «Футбольный клуб “Кубань”» в адрес контрагентов 90,58 млн руб. Соответствующее определение опубликовано на официальном сайте краевого арбитража.

Так, в частности, недействительными признаны перечисления средств ООО «СпортСервис» в размере 3,45 млн руб.; ООО КБ «Кубань Кредит» в сумме 17 млн руб.; ИП Шорохову в размере 58 млн руб.; ООО «КМ-Инвест» в сумме 12 млн руб.; ООО «Монтажтехстрой» в размере 98 тыс. руб. и ООО «Ивент-агентство Праздник про» в сумме 28 тыс. руб.

ООО УК «Футбольный клуб “Кубань”» надлежит перечислить в пользу НАО «Футбольный клуб “Кубань”» 90 58 млн руб. и расходов по уплате государственной пошлины в сумме 6 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, пару недель назад арбитражный суд Краснодарского края признал недействительной сделку, заключенную между банкротом и ООО «Славянск ЭКО». Размер средств, которые предстоит вернуть в конкурсную массу НАО ФК «Кубань», составляет 37,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко