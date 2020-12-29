Суд рассмотрит дело о хищении песка и щебня у треста «Магнитострой» на 7,2 млн рублей

В Магнитогорске прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении стройматериалов у ООО «Трест “Магнитострой”» на сумму около 7,2 млн руб. Обвинение предъявлено двум бывшим сотрудницам предприятия по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, две жительницы Магнитогорска, работавшие весовщиками и по совместительству кассирами управления производства инертных материалов №1 треста «Магнитострой», с апреля 2017-го по декабрь 2018 года вместе с еще одной соучастницей, дело которой выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, похитили со склада песок, гравий и щебень. Материалы продавали физическим лицам по заниженной цене за наличные. Чтобы скрыть хищение, сотрудницы вносили в программу учета ложные сведения о том, что материалы получали юридические лица, приобретавшие их в тресте по безналичному расчету. При составлении ежемесячных отчетов отгрузки соучастницы уничтожали документы текущих взвешиваний. Таким образом работницы похитили у предприятия материалы на сумму около 7,2 млн руб.

В ходе следствия арестован автомобиль одной из обвиняемых. Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.