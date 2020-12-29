Новые платные парковки в Нижнем Новгороде не будут вводить в 2021 году

Введение открытых платных парковок в Нижнем Новгороде начнется после 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Юрий Шалабаев. По его мнению, запускать платные парковки нецелесообразно, пока не разрешена ситуация с коронавирусом. Исключение составят три закрытые платные парковки, которые уже работали ранее — у железнодорожного вокзала на площади Революции, у Центра международной торговли и на площади Горького. Они заработают с 22 января. Такое решение поддержал губернатор Глеб Никитин.

«Остальные платные парковки будут вводиться в последующие годы с предложением соответствующих льготных программ и абонементов. Это позволит людям из социально не защищенных слоев пользоваться парковочным пространством без ущерба их кошельку»,— сообщил Юрий Шалабаев. Он напомнил, что системы платных парковок уже созданы во многих крупных городах России: «Это приводит к упорядочиванию парковочного пространства и влияет на облик города. Полученные редства от парковок будут направлены на благоустройство близлежащих к парковкам территорий».

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, единое платное парковочное пространство в Нижнем Новгороде создает ПАО «Мегафон» по концессионному соглашению с администрацией города. Компания намерена организовать 7,4 тыс. парковочных мест и отчислять в муниципальный бюджет не менее 10 млн руб. в год.

Андрей Репин