В ЯНАО еще 174 человека заболели COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО выявили 174 новых случая заражения COVID-19, еще три пациента скончались, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 31 767 человек. Из них 24 363 уже выздоровели, 328 пациентов скончались.

В России за сутки зарегистрировано 27 002 случая заражения, за весь период COVID-19 подтвердился у 3 105 037 человек. Более 2,4 млн человек выздоровели, 55 827 пациентов скончались.