Brunello Cucinelli открыли бутик в Санкт-Петербурге

Бутик итальянского бренда Brunello Cucinelli открылся на Невском проспекте, одной из самых исторически значимых улиц мира с точки зрения моды и культуры.

Пространство площадью 500 кв. м передает непринужденную атмосферу итальянского образа жизни, смешанного с элементами русской культуры. Интерьер оформлен в актуальной минималистичной стилистике: мебель из европейского ореха, полы из фактурного камня, мягкая обивка из кашемировой ткани и широкие окна придают элегантный и современный вид. Новые предметы декора — массивные кресла с деревянными подлокотниками и объемные пуфы, оформленные в лаконичном стиле,— привносят изысканность и навеяны многими элементами русской культуры.

Первая зона посвящена женщинам: предметы одежды, обувь, сумки и аксессуары представлены в светлых и воздушных пространствах. Вторая зона отдана мужчинам: здесь расположились повседневные и официальные модели. Здесь же есть зона, посвященная Sartoria Solomeo, где по запросу предоставляются услуги пошива одежды по индивидуальному заказу.

В отдельной зоне с уютным внутренним кафе с традиционной современной мебелью представлена коллекция для дома. Бутик также представляет детскую коллекцию одежды из натуральных материалов, которая воплощает гармоничное сочетание мастерства, традиций и инноваций.