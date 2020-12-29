Часы-куранты запустят в нижегородском кремле 31 декабря

Часы-куранты на соборной колокольне в нижегородском кремле запустят в 11:30 в четверг, 31 декабря. Они будут отбивать каждые 15 минут и каждый час, сообщили в пресс-службе нижегородской епархии.

Колокольня Спасо-Преображенского собора была построена в 1715-1716 годах. В 1918 году ее закрыли, как и остальные кремлевские храмы, а еще через десять лет полностью разобрали. В 2019 году по инициативе епархии колокольню стали восстанавливать. Ее исторический вид будет сохранен. Часы изготовили на Нижегородском машиностроительном заводе по чертежам мастера из Калуги Александра Красникова. Специалисты смогли воссоздать старинные механизмы, которые использовались раньше.

«Устройство кремлевских часов, как в других подобных башенных, имеет три механизма. Один отвечает за ход, второй играет четверти, третий определяет количество часов, которые нужно пробить. В старину благодаря этому бою люди могли лучше ориентироваться во времени. В общей сложности механизмы весят примерно полтонны, без учета веса циферблатов»,— рассказали в нижегородской епархии.

Анастасия Еремина