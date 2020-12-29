Турпоток в Алтайском крае по итогам 2020 года сократится на 40% Объем платных услуг в сфере туризма сократился в регионе на 27%

Власти Алтайского края прогнозируют туристический поток в регионе по итогам 2020 года в 1,3 млн человек, что на 40% меньше чем годом ранее. Тогда край посетили 2,2 млн туристов.

«Должен сказать, что после возобновления деятельности с начала июля турбизнес фиксировал повышенный спрос на отдых в Алтайском крае, но восполнить месяцы простоя это нам все равно не позволит»,— сообщил во вторник журналистам глава управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

По его данным, объем платных услуг в сфере туризма за 11 месяцев года сократился в регионе на 27%, составив 1,3 млрд руб.

«Хорошая, 100-процентная загрузка в средствах размещения Белокурихи дает надежу на то, что мы сократим в какой-то части эту разницу, но, скорее всего незначительно»,— сказал он.

Средняя доходность санаториев в 2020 году, по оценке господина Дешевых, не превысит 70%, что меньше прошлогоднего уровня. Он добавил, что сейчас в регионе работают 32 из 41 курортной организации. Приостановка деятельности остальных, по словам главы управления, связана, в том числе, с ремонтами.

Туристический рынок региона в 2020 году, по оценке Евгения Дешевых, покинут 5-7% предприятий.

Дарья Решетникова