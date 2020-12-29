Прокуратура требует ликвидировать незаконный рынок в центре Миасса

Рынок в центре Миасса, расположившийся на пересечении улицы Лихачева и проспекта Автозаводцев, был организован незаконно. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что данный участок для проведения ярмарки не выделялся и не внесен в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Главе администрации внесено представление по факту бездействия должностных лиц органа местного самоуправления, допустивших несанкционированную торговлю. Также представление адресовали и начальнику отдела полиции в связи с тем, что не предпринимались меры по пресечению незаконной торговли.