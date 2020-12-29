Из Магнитогорска в Москву открыли новый рейс

Из Магнитогорска в Москву теперь можно напрямую улететь самолетом авиакомпании S7 Airlines. По информации пресс-службы администрации Магнитогорска, первый перелет воздушного судна А-320 вместимостью 174 пассажира состоялся 26 декабря.

Отмечается, что расписание рейсов составлено так, что пассажирам после прилета в Москву будет удобно добираться из нее в Санкт-Петербург, Анапу, Симферополь и Анталию. Перелет осуществляется единым билетом, а багаж оформляется до конечного пункта.

В сообщении говорится, что S7 еще в 90-х годах ушла с магнитогорских направлений в связи с трудностями. Однако с января 2020 года сотрудничество аэропорта и перевозчика возобновилось. Авиакомпания начала выполнять рейсы по направлению Магнитогорск - Новосибирск.

Теперь из Магнитогорска можно вылететь в Москву (двумя рейсами в Шереметьево и Домодедово), а также в Новосибирск и Сочи.