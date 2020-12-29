Роспотребнадзор оштрафовал «Уральские авиалинии» за отмену рейсов Симферополь — Пермь

В отношении авиакомпании «Уральские авиалинии» проведена проверка на исполнение законодательства о защите прав потребителей и воздушного законодательства. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, установлено, что в сентябре–октябре 2020 года ОАО «АК “Уральские авиалинии”» неоднократно производилась отмена авиарейсов сообщением Челябинск — Москва, Симферополь — Пермь, Симферополь — Барнаул и Москва — Сочи по причине оптимизации движения воздушного парка.

В отношении авиаперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения по оказанию населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). По результатам рассмотрения постановления прокурора территориальным органом Роспотребнадзора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа 30 тыс. руб.