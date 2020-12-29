Храм в селе Николо-Березовка в Башкирии включен в перечень выявленных объектов культуры

«Монастырский соборный храм во имя Святого Преподобного Серафима Саровского», расположенный в селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии, обладающий признаками объекта культурного наследия, включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан от 27 ноября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии сегодня. Документ подписан начальником управления Олегом Полстоваловым.

В перечне выявленных объектов храм будет носить такое же название. Памятник истории и культуры построен в 1903 году.

В марте проект благоустройства местного исторического центра, здания которого имеют статус объектов культурного наследия, получил федеральный грант. В июле администрация Николо-Березовского сельсовета Краснокамского района Башкирии должна была заключить контракт на благоустройство Николо-Березовского архитектурного комплекса с нефтекамским ООО «Индустрия» (принадлежит Ивану Черепанову). Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 62,35 млн руб. с дисконтом 16%, за 52,37 млн руб. Но компания уклонилась от исполнения контракта, и его планировали заключить со вторым участником — ООО ГК «Лидергрупп» из села Зубово Уфимского района (принадлежит Рустаму Гайнетдинову), предложившим исполнить работы за 52,69 млн руб. Как следует из сообщения на сайте госзакупок, этот контракт также не был заключен.

Майя Иванова