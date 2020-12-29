Экспорт промышленной продукции Удмуртии планируют довести до $563 млн к 2030 году

К 2030 году экспорт конкурентоспособной промышленной продукции Удмуртии планируют довести до $563 млн. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра промышленности и торговли региона Виктора Лашкарева, который принял участие в Координационном совете по промышленности под председательством главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«По отраслям конкурентоспособной промышленной продукции за 9 месяцев 2020 года годовой план достигнут на 80%, а по отраслям: химическая, лесопромышленный комплекс, легкая промышленность и металлургия за 9 месяцев 2020 года план перевыполнен в среднем на 20%. К 2024 году в Удмуртии планируется увеличение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции с $230 млн до $361 млн (57% к 2020 году), а в 2030 году до $563 млн (145% к 2020 году)»,— отметил господин Лашкарев.

Он добавил, одной из наиболее приоритетных мер поддержки промышленных предприятий республики является корпоративная программа повышения конкурентоспособности. Она позволяет увеличить объемы производства и реализации продукции, а также открывает компаниям доступ к механизмам льготного кредитования.

«Сегодня в Удмуртии 18 реализуют КПК, восемь из них заключили соответствующие соглашения федеральным Минпромторгом. В рамках программы до 2024 года для развития этих предприятий планируется привлечь 6,5 млрд руб. Одно из наших направлений работы на 2019 год — их индивидуальное сопровождение»,— подчеркнул Виктор Лашкарев.