В Астрахани осудили бывшего прокурора за превышение должностных полномочий

В Астрахани суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, в период с августа 2018 года по июль 2019 года сотрудник прокуратуры давал указания начальнику ФКУ ИК-10 УФСИН по региону о поощрении трех осужденных, чтобы заменить им неотбытую часть наказания на более мягкое, при отсутствии оснований для их поощрения. Кроме того, предположительно, он давал указания подчиненным сотрудникам и лично выступал в суде с ходатайством о замене наказания.

Как уточнили в управлении, ранее экс-начальник исправительной колонии был признан виновным в получении взятки в размере 400 тыс. руб. за способствование в изменении вида наказания. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 7 млн руб.

Бывшему прокурору Советский районный суд Астрахани назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Мария Шахрай