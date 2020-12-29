СвЖД увеличила объемы грузоперевозок за счет прогнозирования потребностей предприятий

За счет изучения и прогнозирования потребностей грузоотправителей Свердловской железной дороге (СвЖД) удалось привлечь дополнительные объемы грузов, говорится в сообщении СвЖД. В ноябре погрузка на СвЖД выросла на 5%, с начала 2020 года — на 1,3% и превысила 130 млн тонн.

«СвЖД изучает работу потенциальных грузоотправителей в зоне тяготения железнодорожных станций. Учитываются такие параметры, как объемы и ритмичность производства, номенклатура выпускаемой продукции, логистика (доставка сырья, комплектующих, готовых изделий), перспективы дальнейшего развития»,— рассказали на СвЖД.

Среди крупнейших клиентов предприятия Югорского лесопромышленного холдинга (от заготовки древесины до отправки готовой продукции): на железнодорожный транспорт были переключены перевозки круглого леса, пиломатериала, бруса и древесно-стружечной плиты. Обеспечена ускоренная доставка сырья и готовой продукции по согласованному расписанию. Организованы перевозки грузов в контейнерах. Предприятия холдинга в 2020 году нарастили производство и увеличили отправку продукции со станций Алябьево и Нягань более чем в два раза (до 168 тыс. тонн).

Аналогичная адресная работа проведена с Северским и Синарским трубными заводами (входят в ТМК). Между производственными площадками холдинга по железной дороге с начала 2020 года перевезено более 150 тыс. тонн грузов.

Кроме того, принимаются инфраструктурные решения. На грузовом терминале станции Ноябрьск-1 организована выгрузка щебня, необходимого для строительства дороги Ноябрьск – Муравленко. Строительство автотрассы Тюмень – Тобольск обслуживает новая производственная площадка на станции Усть-Тавда. С целью консолидации продукции расположенных в границах СвЖД карьеров создан транспортный хаб на станции Осенцы.

Развивается услуга терминальной переработки инертных тяжеловесных и тарно-штучных грузов по принципу «Удаленный распределительный склад». Сервис предусматривает хранение груза на терминале и его отгрузку с площадки на основании заявок заказчика. Оформление документов и взаимодействие с клиентом организовано дистанционно, рассказали на СвЖД.

С января по ноябрь 2020 года маршрутная скорость грузовых поездов на СвЖД выросла на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составила 687 км/сутки.