Audi готовит 18 новинок для России в 2021 году

Компания Audi в 2021 году выведет на российский рынок 18 новых автомобилей, сообщает немецкий автопроизводитель.

В первой половине года в продаже должны появиться новое поколение хэтчбека и седана Audi A3, обновленный кроссовер Audi Q5, сразу несколько «заряженных» RS-моделей — универсалы Audi RS 4 Avant и Audi RS 6 Avant, 4-дверное купе Audi RS 7 Sportback и купе-кроссовер Audi RS Q8, а также купе и 4-дверное купе Audi RS 5.

Во второй половине 2021 года в Россию привезут купе-кроссовер Audi Q5 Sportback и спортивные модификации SQ5 и SQ5 Sportback. Появятся также спортивные седан и хэтчбек Audi S3, «заряженные» кроссовер Audi RS Q3 и купе-кроссовер Audi RS Q3, а также электромобили Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback.

Напомним, одной из новинок 2021 года также должен стать новый электромобиль Audi e-tron GT, премьера которого еще не состоялась, но выпуск модели уже начался.