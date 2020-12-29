Мороз сломал опору ЛЭП в Анжеро-Судженске

Ночью 27 декабря диспетчеры энергосети сообщили об аварийном отключении подстанции «Анжерская» из-за повреждения опоры линии электропередач напряжением 35 кВ. Из-за аварии без электричества осталась часть центра города и еще четыре его разные части, ОФ «Анжерская» и АО «Каскад-Энерго» (мини-ТЭЦ в центре города — «Ъ-Сибирь»), которое обеспечивает теплом практически половину жилфонда города, сообщил глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко.

К ликвидации аварии приступили две бригады филиала "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго – РЭС", аварийная служба ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в течение двух часов провела резервное переподключение потребителей, восстановив электроснабжение. Также была восстановлена работа теплоцентрали. После перезапуска ее турбогенераторов была подключена к электроэнергии ОФ "Анжерская". По сведениям "Ъ-Сибирь", повреждение опоры было вызвано сильным морозом: провода ЛЭП натянулись, и это привело к ее деформации. Сейчас на месте поврежденной опоры ведутся восстановительные работы. Бригады энергетиков устанавливают новую опору.

Игорь Лавренков, Кемерово