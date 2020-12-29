Контракт на освещение деятельности госвласти Башкирии получила ВГТРК

Агентство по печати и СМИ Башкирии по итогам конкурса от 28 декабря заключит контракт на создание и размещение телевизионных передач о деятельности органов государственной власти республики в виде региональных вставок в эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов с единственным участником — ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ФГУП ВГТРК), сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт по начальной цене — за 30 млн руб.

Срок оказания услуг — до 31 июля 2021 года. Подрядчик должен разместить телематериалы общим хронометражем не менее 250 ч., в том числе в рамках информационного вещания — 174 ч., из них на башкирском языке 25 ч., тематического вещания — 76 часов, из них на башкирском языке — 42 ч.

В информационных выпусках подрядчик должен сообщать зрителям о мероприятиях против распространения COVID-19, о реализации нацпроектов, об экономическом и инвестиционном развитии республики и так далее. Тематическое вещание должно включать интервью с представителями органов госвласти республики, политическими и общественными деятелями, экспертами, известными людьми на важные политические и социально-экономические темы, указано в конкурсной документации.

В августе контракт на освещение деятельности госвласти Башкирии до 25 декабря текущего года стоимостью 20,24 млн руб. Агентство по печати и СМИ также заключило с ФГУП ВГТРК.

Майя Иванова