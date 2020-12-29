В 2021 году в Перми будут востребованы медики, программисты, специалисты интернет-торговли и онлайн-обучения

Самыми популярными специальностями в Перми в 2021 году будут профессии медиков, программистов, специалистов по E-commerce и онлайн-обучению. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. По данным аналитиков сервиса, заработная плата специалистов в указанных областях составляет от 20 до 110 тыс. руб. и выше.

В сфере медицины в Перми наиболее популярными профессиями станут врач ПЦР лаборатории ковидного стационара с зарплатой от 110 тыс. руб., фельдшер-лаборант в лабораторию ковида (от 70 тыс. руб.), завтерапевтического отделения поликлиники. Также востребованы будут врачи оториноларингологи и стоматологи-терапевты.

Популярными специалистами в сфере информационных технологий являются web-программист (85-99 тыс. руб.), программист 1С (50 тыс. руб.), DevOps инженер и другие. В сфере E-commerce, маркетинг, дизайн требуются менеджеры по работе с маркетплейсами (интернет-площадками, 25-30 тыс. руб.), специалист по интернет-заказам (20-25 тыс. руб.), маркетологи и дизайнеры рекламы.

Переход образовательных учреждений на онлайн-обучение сделал востребованными профессии репетитора по математике (55-65 тыс. руб.), учителя-логопеда (от 40 тыс. руб.), дефектолога (от 40 тыс. руб.), преподавателя математики и других педагогов.