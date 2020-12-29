В России появился сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков

Росаккредитация создала сервис, с помощью которого можно проверить аккредитацию компании—поверителя счетчиков воды, сообщается на сайте организации. Это позволит уберечься от мошенников, которые не имеют права проводить поверку.

Чтобы проверить компанию, нужно ввести в специальной форме ее точное название или ИНН. Если после этого появилась информация о компании, то у нее есть аккредитация. Если же информации нет, то она не имеет права проводить поверку либо ее еще не внесли в реестр.

«После того как вы выбрали подходящую компанию, Росаккредитация рекомендует проверить все данные об организации с информацией в реестре. Это поможет уберечься от возможных мошеннических действий компаний-двойников»,— отметили в организации.

До 1 января 2021 года действует мораторий на поверку бытовых счетчиков, который был введен на фоне пандемии коронавируса. Согласно постановлению правительства, с граждан также не могут взыскивать штрафы, пени и неустойки в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг ЖКХ.

Во время пандемии коронавируса выросла активность мошенников. Например, московские власти предупреждали о рассылках СМС якобы от государственных органов с требованием оплатить штраф за нарушение карантина или самоизоляции.

Ранее источники “Ъ” сообщили, что правительство может разрешить населению и управляющим компаниям не платить штрафы из-за просрочки платежей за услуги ЖКХ и в 2021 году. Энергетики уже попросили не продлевать льготный режим, опасаясь, что он продлится до весны.

Подробности — в материале “Ъ” «Неплатительный сезон».