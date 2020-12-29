МЧС предупредило о сильных морозах в Курганской области

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномально-холодной погоды. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021-го температура воздуха ожидается ниже нормы на 7 и более градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. По данным Курганского Гидрометцентра в новогоднюю ночь столбик термометра может опуститься до -34 градусов Цельсия.

В связи с аномальными холодами в Зауралье повышается риск возникновения пожаров, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, аварий в жилищно-коммунальной сфере, а также случаев обморожения людей.