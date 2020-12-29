Россия и США совместно пресекли поставки 330 кг кокаина из Южной Америки

ФСБ России и управление по борьбе с наркотиками Минюста США совместно пресекли поставки кокаина из Южной Америки. По сообщению ФСБ, в ходе совместной операции на территории России было изъято не менее 330 кг кокаина.

Первый этап операции прошел в марте, после того как в Санкт-Петербурге был задержан курьер с 1 кг кокаина. «В тесном взаимодействии с иностранными партнерами установлены активные члены организованной преступной группы — граждане нескольких государств»,— передает «Интерфакс» заявление Центра общественных связей ФСБ. В июне в Москве в рамках той же операции было изъято 34 кг наркотика, а в ноябре в Московской области был обнаружен тайник как минимум с 295 кг кокаина.

Сумма дохода от незаконного сбыта наркотиков, по оценке ФСБ, могла составлять 1 млрд руб. Поставки кокаина из Южной Америки проводились как в Россию, так и в другие страны Европы.