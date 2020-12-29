В Краснодаре изъяли более 500 единиц пиротехники

В столице Кубани перед новогодними праздниками сотрудники полиции совместно с представителями городской администрации в ходе рейдов изъяли 555 единиц пиротехники у нелегальных торговцев продукции.

Как сообщили в УМВД по Краснодару, точка стихийной продажи пиротехники была обнаружена на улице Стасова. У 26-летнего продавца изъяли пиротехническую продукцию на общую сумму около 100 тыс. рублей. Со слов молодого человека, на совершение правонарушения его толкнуло тяжелое материальное положение. В отношении местного жителя заведено административное дело за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Продавцу грозит штраф до 2 тыс. руб.

Всего краснодарскими полицейскими составлено 24 административных протокола.

Василий Хитрых