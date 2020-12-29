Суд прекратил дело экс-директора «Южуралавтобан», уклонявшегося от уплаты налогов

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска прекратили уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО «Южуралавтобан», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), в связи с возмещением ущерба на сумму 1,3 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, экс-директор «Южуралавтобана», признанного банкротом в 2018 году, обвинялся в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость за период с января 2013-го по сентябрь 2014 года. В ходе рассмотрения уголовного дела сторона обвинения представила доказательства виновности бывшего руководителя. Однако АО «Южуралмост», признанный судом взаимозависимой организацией по отношению к ЗАО «Южуралавтобан», полностью возместил в бюджет РФ недоимку по налогу, а также пени и штрафы на общую сумму 1,3 млрд руб. Поскольку ущерб от преступления был возмещен в полном объеме, суд прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого. Прекращение по такому основанию не является реабилитирующим. Постановление вступило в законную силу.