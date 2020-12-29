«Непросто у нас все с выживанием» Дмитрий Дризе — об особенностях коронакризиса в России

Признаки очищающего эффекта обнаружили в коронакризисе аналитики Банка России. По мнению ЦБ, последние события показали, что благодаря пандемии слабые бизнесы уходили с рынка, а сильные наиболее производительные укреплялись. С аналогичной оценкой выступил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он лишь отметил, что государство помогало предпринимателям в трудную минуту. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российский кризис имеет свою отдельную специфику.

Наконец-то заговорили о санитарных или очистительных свойствах кризиса. Тянули до Нового Года, но все-таки ответственные структуры сделали необходимые выводы. Сначала исследовательский департамент Банка России представил соответствующий доклад. Затем мы попросили прокомментировать данную тему Дмитрия Пескова.

Суть понятна: кризис вычищает слабых, малопроизводительных, а сильные еще больше укрепляются, матереют, проходя через очередной шторм.

Высвобождается квалифицированная рабочая сила, которая укрепляет эффективные компании.

Пресс-секретарь президента, согласившись с этим, в свою очередь, добавил государственную позицию. Она состоит в том, что власть бизнесу помогала, принимались пакеты помощи.

К сожалению, не все смогли справиться и выплыть. Но ничего не поделаешь, будем и дальше следить, держать руку на пульсе. Нет смысла спорить с очевидным.

Да, кризис имеет очистительное значение — про это в любом учебнике написано.

Как и про зеленые ростки, которые после этого пробиваются. Все это мы проходили — благо, шторм или нештатная ситуация в стране далеко не первые.

И тем не менее просто хочется обозначить так сказать острый угол: дело в том, что очистительное значение — это в серьезных сформировавшихся экономиках. Мы же пока что, и это признается на самом верху, все еще находимся в стадии становления. Ну, и кроме того, у нас есть своя специфика. В частности, кого можно считать слабым, а кого — сильным. Вот, например, государственные корпорации, как они проходят через кризис.

Или те структуры, в которых трудится жена, дочь, сын, теща или иной родственник некого большого чиновника. Или же владелец бизнеса оказывается в дружеских отношениях с правоохранительными или другими органами. И, соответственно, есть такие, и их немало, что с силовиками не в ладах. По разным причинам: кто-то, действительно, нарушает, а кто-то просто попал под раздачу — и такое бывает, и это также признается на самом верху.

Просто так кажется, что у нас факторы отнесения к сильным и слабым весьма разнообразны. И как все это соответствует аналитическим докладам банка России. В России бизнес не в равных условиях, Соответственно, и удары кризиса каждый ощущает по-разному. И противостоит всем этим вызовам по-разному.

А вот как раз очередная интересная статистика подоспела. По данным компании Brand Monitor, в 2020 году россиян обманули на 150 млрд руб. Из них 66 млрд руб. наши граждане перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах стоят фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины. Вопрос: к какой категории можно причислить такие вот компании? Конечно, насчет их производительности и эффективности можно спорить. Вот что касается устойчивости в кризис, здесь похоже сомнений нет. Не бьют по ним его санитарные свойства. А то и помогают. Так что непросто у нас все с выживанием.