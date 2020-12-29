При поддержке Фонда моногородов в экономику Татарстана привлекли 27 млрд рублей

В экономику Татарстана при поддержке Фонда моногородов были привлечены свыше 27 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

Отмечается, что за счет привлеченных денег были созданы новые предприятия, свыше 7 тыс. человек получили рабочие места. Кроме того, были сформированы привлекательные условия для инвесторов, планирующих реализацию своих проектов в моногородах Татарстана.

Также при поддержке Фонда моногородов Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск смогли обновить свою инфраструктуру.

"Ъ-Казань"