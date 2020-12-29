В Пензенскую область поступила новая партия «Спутник V»

В Пензенскую область поступило дополнительно 1100 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Планируется, что она будет направлена для массовой вакцинации населения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Также с сегодняшнего дня для жителей области открыта предварительная запись на вакцинацию.

«Процедура вакцинации добровольная, проводится в два этапа. Она возможна для людей, которые не болели COVID-19 и не были в близком контакте с зараженными, являются здоровыми на момент прививки и не ставили других прививок минимум месяц», — уточнили в правительстве.

Мария Шахрай