Комитет по культуре и туризму Ленобласти возглавил Евгений Чайковский

На должность председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области назначен Евгений Чайковский. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства.

Господин Чайковский в 2001 году работал заместителем директора ГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Министерства транспорта Российской Федерации». С 2002 года трудился на руководящих должностях в аппарате Совета Федерации, с 2011 года — руководителем аппарата комитета Совета Федерации по экономической политике. В правительстве Ленобласти он поочередно возглавлял комитеты по культуре и туризму, пока они не были объединены.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что реорганизация комитетов в правительстве Ленобласти произошла после переизбрания Александра Дрозденко губернатором региона в октябре этого года.