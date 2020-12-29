Спикер гордумы Томска не уверен, что для инициирования процедуры отставки мэра наберется нужно количество голосов

Председатель гордумы Томска Чингис Акатаев полагает, что для инициирования процедуры отставки арестованного мэра Ивана Кляйна со стороны депутатов навряд ли наберется необходимое количество голосов. Чтобы запустить процесс до 15 января инициативной группе депутатов необходимо собрать 13 подписей.

«Моя личная точка зрения: я сомневаюсь, что найдутся 13 человек, а если найдутся, то сомневаюсь, что наберутся 25 голосов для принятия соответствующего решения»,— сказал господин Акатаев во вторник журналистам.

Вопрос об удалении мэра с поста могут рассмотреть 2 февраля 2021 года.

В конце ноября в гордуму поступило обращение прокурора области, который проинформировал депутатов, что «что в ходе проверки были выявлены факты нарушений мэром Томска запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции». На прошлой неделе антикоррупционная комиссия гордумы рекомендовала депутатам отправить мэра в отставку (ст.74.1 Федерального закона № 131-ФЗ).

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в середине ноября этого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Дело связано с компанией «Томское пиво», где Кляйн является акционером, а до избрания мэром в 2013 году был гендиректором. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Юлия Сасевич