В Алтайском крае с ноября зафиксирован антирекорд по смертям от COVID-19

За последние сутки в Алтайском крае скончались 17 человек с коронавирусом. Всего умерло 1 516 пациентов (от COVID-19 — 860, по иным причинам — 656), сообщает местный оперативный штаб.

По данным на 29 декабря, с начала пандемии зарегистрировано 32 488 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+212 за сутки), 28 698 пациентов выздоровели (+172). В инфекционных госпиталях проходят лечение 2 179 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19,а также 1 078 пациентов «с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19». Всего тяжелобольных в медучреждениях — 423, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких — 130.

На этой неделе в регионе началась массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Ограничениями являются признаки ОРВИ и возраст младше 18. Прививать жителей будут вакциной «Спутник V». Процедуру будут проводить в трех городах края.

Екатерина Лукашевич