Администрация Ростова ищет перевозчиков на четыре троллейбусных маршрута

Департамент транспорта Ростова объявил конкурс на обслуживание четырех троллейбусных маршрутов №4, №17, №7 и №14, которые ездят с Центрального рынка на Сельмаш и пл. 2-й Пятилетки. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Перевозчик, который будет обслуживать маршруты, должен предоставить заверенную документацию, подтверждающую, что он имеет в собственности или в аренде контактную сеть, а также специализированный транспорт для обслуживания сети и тяговых подстанций. Победитель конкурса должен приступить к обслуживанию маршрута не позднее 1 марта 2021 года.

Наталья Шинкарева