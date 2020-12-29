Верховный суд рассмотрит жалобу судьи Хахалевой на лишение судейских полномочий

В первую рабочую неделю 2021 года Верховный суд РФ рассмотрит 48 дел, в числе которых жалоба бывшей «золотой» судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщает ресурс «Право.ру». Это будет единственное дело, рассмотренное в период с 11 по 15 января 2021 года дисциплинарной коллегией ВС РФ.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в июле этого года Краснодарский краевой суд уволил скандально известную судью Елену Хахалеву. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение досрочно лишить судью полномочий и привлечь к дисциплинарной ответственности. После госпожа Хахалева подала жалобу в Верховный суд России на данное решение, лишившей ее первого квалификационного класса.

Сейчас будет рассматриваться жалоба Елены Хахалевой на решение коллегии ВС от 5 октября 2020 года, которая признала правомерным досрочное прекращении полномочий судьи. Причиной лишения статуса госпожи Хахалевой стал факт того, что с 2016 года она отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин 128 дней.

Дмитрий Михеенко