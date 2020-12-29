Обвиняемый во взятке депутат Коваль дал признательные показания и остался в СИЗО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата городского Заксобрания от «Единой России» Романа Коваля, обвиняемого по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). В СИЗО он пробудет как минимум до 29 марта 2021 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Кроме этого, благодаря показаниям помощника депутата — Андрея Гришина — в отношении Коваля возбуждено уголовное дело по п.в ч.5 ст.290 УК РФ (взятка в крупном размере).

В ходе процесса Коваль решил дать явку с повинной, пояснив при этом, что совершил мошеннические действия с участием сообщников. В содеянном он раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что депутат ЗакСа и его помощник были задержаны и позднее арестованы в конце июля 2020 года по подозрению в получении взятки за выделение бюджетных средств в рамках депутатской поправки.

Подробнее о деле Романа Коваля — в материале «Ъ» «За депутатские поправки платили автомобилями».