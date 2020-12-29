В 2020 году в мире убили 50 журналистов

В 2020 году было убито 50 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью, сообщила организация «Репортеры без границ». Большинство этих случаев произошло в странах, где нет военных конфликтов. Для сравнения, в 2019 году погибло 53 журналиста. При этом в нынешнем году журналисты меньше работали «в поле» из-за пандемии.

«Все больше журналистов убивают в странах, которые считаются мирными. В 2016 году 58% случаев гибели сотрудников СМИ произошло в зонах боевых действий. Сейчас только 32% смертельных случаев пришлось на раздираемые войной страны, такие как Сирия или Йемен, или страны с конфликтами низкой или средней интенсивности, такие как Афганистан и Ирак»,— говорится в докладе.

Большинство случаев (68%) пришлось на мирные страны. Самое высокое число погибших журналистов в Мексике (восемь человек), Индии (четыре человека), Филиппинах (три человека) и Гондурасе (три человека).

Среди всех журналистов, которые погибли в 2020 году, преднамеренно было убито 84%, сообщает организация. В 2019 году эта доля составляла 63%. Отмечается, что некоторые журналисты были убиты с особой жестокостью.

В опубликованной две недели назад первой части документа «Репортеры без границ» собрана статистика о задержанных, пропавших без вести или попавших в заложники журналистах. В ней говорилось о том, что почти 400 журналистов находится за решеткой. Более половины журналистов были лишены свободы в одной из таких стран, как КНР, Саудовская Аравия, Египет, Вьетнам, Сирия.