По мосту на Малиновского организуют пешеходное движение

В Ростове по мосту на Малиновского будет обеспечено пешеходное движение. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

Чтобы обустроить пешеходное движение, муниципалитет и подрядчик создадут две накопительные площадки для транспорта с обеих сторон моста, установят тротуары с твердым покрытием, искусственным освещением и заградительными барьерами.

Путепровод на Малиновского начнут разбирать с 4 января. Движение по нему будет закрыто. Реконструкцию моста планируется закончить к декабрю 2021 года. Открыть проезд по мосту планируется не раньше середины следующего года. Администрация Ростова утвердила две схемы, по которым можно объехать мост.

Наталья Шинкарева