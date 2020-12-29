Новый глава Уральского Сбербанка намерен расширять сотрудничество с властью и бизнесом

Новый председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, вступивший в должность сегодня, 29 декабря, намерен расширять сотрудничество с местными органами власти и бизнесом.

«Мы сохраним достигнутые позиции и, оставаясь основой финансовой стабильности и развития всего региона, улучшим свою работу по всем направлениям нашей деятельности. В фокусе моего внимания на ближайший период помимо текущих бизнес-задач — расширение сотрудничества с органами власти и бизнесом, в том числе внедрение цифровых платформ и популяризация сервисов экосистемы Сбера. Уверен, что вместе с командой Уральского Сбербанка мы сможем достигнуть самых амбициозных целей», — приводит слова господина Суховерхова пресс-служба Уральского Сбербанка.

Дмитрий Суховерхов работает в системе Сбербанка с 2012 года. Ранее он возглавлял Ростовское отделение, затем с 2017 года был председателем Дальневосточного банка. На новой должности господин Суховерхов будет руководить работой Сбербанка в Уральском федеральном округе (УрФО) и Республике Башкортостан.

Напомним, бывший глава Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин, занимавший пост с 2000 года, в середине декабря перешел в центральный аппарат банка на должность советника президента Германа Грефа.