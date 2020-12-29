В ХМАО зарегистрировано еще 219 случаев COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки выявлено 219 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. С начала пандемии диагноз подтвердился у 40 854 человек, из которых 37 219 уже выздоровели.

Новые случаи заражения были зарегистрированы в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев выявили в Сургуте, где заболели 34 человека. В Нижневартовске COVID-19 заразились 36 человек, в Нягани — 32, в Мегионе — 24. В Нижневартовске и Когалыме выявлено по 21 заболевшему, в Урае и Советском районе — по 15. На момент выявления 158 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 28 пациентов диагностирована пневмония, шесть заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 114 пациентов с коронавирусом, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки было зафиксировано пять летальных случая от COVID-19. За весь период пандемии от инфекции скончались 534 пациента.