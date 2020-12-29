ООО «ДелоПортс» поручилось по ипотечному договору на $84 млн

Новороссийское ООО «Контейнерный терминал “НУТЭП”» (организация подконтрольная ООО «ДелоПортс») подписало дополнительное соглашение с АО «Райффайзенбанк» к договору об ипотеке на сумму до $84,2 млн. Информация об этом опубликована на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Отмечается, что срок исполнения обязательств по данной сделке определен 31 декабря 2025 года. Поручителем по сделке выступает ООО «ДелоПортс». Размер сделки в денежном выражении - 5 млрд руб., размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации - 50,52% (стоимость активов ООО «Контейнерный терминал “НУТЭП”» - 10 млрд руб.).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Контейнерный терминал “НУТЭП”» зарегистрировано в Новороссийске в 1994 году. Его основной профиль – «деятельность морского грузового транспорта». Уставный капитал общества – 9,97 млн руб. ООО «Транстерминал-Холдинг» владеет 99% долей в УК общества, ООО «ДелоПортс» - 0,01%.

По итогам 2019 года ООО «Контейнерный терминал “НУТЭП”» показало выручку 5 млрд руб., чистую прибыль – 16,6 млрд руб. Кредиторская задолженность общества на этот момент составляла 328,1 млн руб.

Дмитрий Михеенко