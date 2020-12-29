В Омской области развернут ковидный госпиталь на базе роддома

В Омской области развернут новый ковидный госпиталь на базе роддома Исилькульской ЦРБ, где проходят лечение жители нескольких районов, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Для больных с COVID-19 был выделен отдельный блок роддома, который находится обособленно от основного здания. Пациенты с коронавирусом не пересекаются с другими больными, уточнили в минздраве.

«Женщины, находящиеся в ожидании малышей, и роженицы переведены в хирургический блок стационара, где также есть все необходимое для родовспоможения и пребывания женщин с младенцами»,— уточнил главный врач ЦРБ Владимир Давыдов.

Также минздрав отмечает, что на базе нового центра созданы оптимальные условия для работы медиков, имеется все необходимое оборудование.

Всего в Омской области выявлено 29 352 случая коронавирусной инфекции (+247 за последние сутки). Выздоровели — 18 679 человек (+115), умерли 849 человек (+7).

О том, как в регионах Сибири готовятся к ухудшению эпидситуации по COVID-19, — в материале “Ъ-Сибирь” «Новый год под маской».

Даниил Тарабукин